Affaire Prodac / Birame Soulèye Diop: "C’est un procès fantoche pour empêcher Ousmane Sonko d’être candidat, mais, nous ne céderons pas"

Les deux députés du PUR ont été également appelés à la barre. Ils étaient condamnés en première instance à six mois ferme, 100 000 francs CFA d’amende et 5 millions au titre des dommages et intérêts pour coups et blessures volontaires et menaces de mort au préjudice de leur collègue Amy Ndiaye Gniby de la coalition Benno Bokk Yakaar. L’affaire a été aussi renvoyée au 15 mai.



Toutefois, le président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi entend continuer le combat pour leur libération.