Affaire Prodac : Serigne Assane Mbacké annonce une plainte contre Mame Mbaye Niang

Serigne Assane Mbacké, président du Mouvement Appel 221, est sur les traces du ministre du Tourisme. Il compte ainsi déposer déposer une plainte contre Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme et responsable politique.



« Nous allons saisir l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) pour que lumière soit faite sur nos 29 milliards de francs Cfa. Une grosse somme d’argent qui pouvait dans un Sénégal classé parmi les 20 pays les plus pauvres du monde, permettre la construction d’écoles, de postes de santé et bien d’autres infrastructures. Nous allons mener le combat pour mettre fin à l’impunité dans ce pays avec ce régime qui est en train de ronger l’économie sénégalaise », a-t-il indiqué dans le communiqué parvenu à Senego.



Et le jeune Mbacké-Mbacké de s’interroger: « Comment peut-on dans un Etat, mettre en prison un homme pour un «supposé» détournement de deniers publics évalué à 1 milliard 800 et protéger un autre qui sans gêne, s’est permis publiquement en premier de ne pas démentir les accusations, mais, ensuite de mouiller une autre personne… ?



Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, le Mbacké-Mbacké indiquera que, « Mame Mbaye Niang au-delà de l’énormité du montant en question (29 milliards), ensuite sa démission non-acceptée par le chef de l’Etat, Macky Sall, il pointe du doigt le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ… »