Affaire Range Rover : le juge refuse d'accorder la mainlevée du contrôle judiciaire à Ibou Touré Encore un sale temps pour le footballeur Ibou Touré. L’international sénégalais considéré comme l’élément essentiel d’une sombre affaire de véhicule volé dans laquelle est impliqué le chanteur Waly Seck, ne s’est toujours pas débarrassé des entraves imposées par le juge d’instruction, qui l’a placé sous contrôle judiciaire.



En effet, le mari d’Adjia Diallo a introduit une demande de mainlevée du contrôle judiciaire, mais le juge l’a purement et simplement rejetée. Il va continuer à émarger au cabinet du juge pour marquer sa présence au Sénégal et à chaque fois qu’il voudra voyager. L’homme est ainsi contraint de demander l’autorisation pour ses moindres déplacements à l’extérieur du pays, à en croire "Les Echos"



Pour rappel, l’affaire en question remonte à 2016, à la suite d’une plainte de Pape Dièye, un entrepreneur, contre le commerçant Massylla Niang à propos d’un véhicule de marque Range Rover 4X4 volé. Il ressortira de l’enquête menée par la Division des investigations criminelles, que les documents afférents à la voiture sont des faux.















