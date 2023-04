Affaire Rewmi tv: “Le CNRA n a suspendu aucune chaîne”

Dans sa UNE de ce mercredi 5 avril 2023, REWMI QUOTIDIEN a accusé le CNRA d’avoir coupé le signal de REWMI TV “pour excès d'indépendance de ses journalistes”.



Selon le journal, le CNRA n'a ciblé que REWMI TV sur les 46 chaines hébergées par EXCAF;



n'a ni adressé un préavis ni mis en demeure la télévision avant la coupure de son signal.



Au regard de cette accusation grave et infondée, le CNRA, après avoir manifesté sa surprise et son étonnement en découvrant, en même temps que tous les Sénégalais, ces contrevérités, tient à faire les précisions suivantes :



l'Organe de régulation n'a coupé le signal d'aucune des chaînes dont la distribution est assurée par EXCAF;



l'Organe de régulation a plutôt enjoint EXCAF, conformément à la

réglementation, de sortir de son offre de bouquet les éditeurs de droit sénégalais non titulaires d'une autorisation et ne bénéficiant pas de Conventions düment signées avec l'Organe de régulation.



Les informations diffusées par REWMI QUOTIDIEN sont, par conséquent, loin d'être conformes à la réalité, lit-on dans un communiqué du CNRA.