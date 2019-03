Affaire Saer Kébé - Diadji Kébé : « mon fils est isolé dans sa cellule »

« Mon fils est isolé dans sa cellule et ne dispose que de 8h de sortie par jour. Les visites qui lui sont rendues ne durent que 10mn. Dans ces conditions, il faut même craindre pour sa santé mentale ». Ce cri du cœur est de Diadji Kébé, le père du jeune Saer Kébé qui est dans les liens de la détention depuis 2015.



Il a été inculpé pour les délits d’activités terroristes, apologie du terrorisme et association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes.



Faisant face à la presse avant-hier, le père de famille a soutenu n’attendre que le jugement de son fils, dans les plus brefs délais, car ce dernier n’a rien fait.













Enquête

