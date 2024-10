Affaire Samba Ndiaye : Le Président Bassirou Diomaye Faye demande à faire preuve de dépassement Le Président Bassirou Diomaye Faye a évoqué l'affaire Samba Ndiaye, ancien de l'APR nommé PCA de SN-HLM, critiqué pour ses anciens propos envers Ousmane Sonko et Pastef. Mais pour le chef de l'Etat, il faut faire preuve de dépassement.

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Octobre 2024 à 01:05 | | 0 commentaire(s)|

"Je l'ai déjà dit, nous venons de loin, après des heurts qui ont marqué notre pays. Nous avons souffert et celui qui a subi le plus, Ousmane Sonko, a annoncé avoir pardonné. Nous devons faire preuve de dépassement (...)



Nous avons annoncé des appels à candidature. Donc, nous ne nous bornons pas seulement aux gens qui font partie de nous. Ceux qui, par le passé, nous ont injurié, y font également partie. Les Sénégalais nous ont fait confiance grâce à notre projet, et ce projet inclut tous les Sénégalais", retient-il.



