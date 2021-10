Affaire Samuel Sarr - Cheikh Amar: Fuite de mails privés, Me Wade et un avocat de renom, cités C’est une affirmation de nos confrères de DakarTimes qui annoncent qu’ils vont rendre publics des mails échangés dans le cadre de l’affaire de 2 milliards de FCfa, impliquant Samuel Sarr et Cheikh Amar. Une partie des mails retracent les 2 milliards remboursés par Cheikh Amar à Me Abdoulaye Wade. D’autres mails concernent un des avocats de Me Abdoulaye Wade.



Dans certains mails, Samuel Sarr fait le détail des 2 milliards distribués avec des décharges envoyées en pièces jointes à Me Wade, qui lui répond par des mails de remerciement. Il y a des mails des 30 Mars 2014, Mardi 04 Mars 2014, 10 Mars 2014, 04 Mai 2014, 30 Juin 2014, 14 Mars 2014, 13 Mars 2014, 19 Octobre 2018, 17 Octobre 2018, etc.



A l’avocat impliqué dans l’affaire, Me Abdoulaye Wade lui aurait dit : « Maître, ce que Samuel a dit, est la stricte vérité »… Ce que les Sénégalais doivent comprendre, selon la même source, c’est que les 2 milliards étaient une dette remboursée par Cheikh Amar à Me Wade. Mais il semble que l’accusateur exhibe la décharge que lui a faite Samuel Sarr, comme preuve d’une créance. Or cette décharge lui a été remise suite au remboursement des 2 milliards de Me Wade. Rien de plus normal alors que Samuel fasse une décharge à Cheikh Amar qui rembourse ?



Il semble que Cheikh Amar possède une liste de personnes qui auraient reçu de l’argent des mains de Samuel Sarr. Mais, comment une personne qui n’a pas effectué la distribution des fonds aux personnes choisies par Me Wade, peut-elle détenir une liste ? Est-ce du faux ?



Affaire à suivre.

