Affaire Seydina Mouhamed Diop : 6 policiers placés en garde-à-vue à la DIC

Du nouveau dans l’affaire Seydina Mouhamed Diop, dont le décès survenu le 27 mars 2024 à Pikine a suscité des émeutes à Pikine, où un bus de Dakar Dem Dikk a été incendié. A la suite de l’enquête ouverte par la DIC, six policiers, tous en service au commissariat de Pikine, ont été arrêtés et placés en garde-à-vue à la DIC.



D’après "Libération" qui donne la nouvelle, ils sont tous poursuivis pour meurtre. Un 7e policier, qui faisait partie de l’équipe de nuit en cause, a été blanchi. En effet, les enquêteurs ont recueilli les témoignages d’un jeune embarqué par les incriminés en même temps que le défunt, lit-on dans "Senenews".



Il ressort de l’enquête que les policiers en cause, les ont conduits au Technopôle, pour les tabasser. Si le témoin a survécu, malgré ses blessures, Seydina Mouhamed Diod, lui a rendu à l’âme après son hospitalisation.



La Police nationale avait annoncé avoir saisi la Division des investigations criminelles (DIC), pour l’ouverture d’une enquête visant à déterminer les circonstances du décès de Seydina Mouhamed Diop.