Affaire Sokhna Diallo vs Daniel Groussard: la garde de leur enfant au cœur d'un différend de 8 ans Sokhna Diallo et Daniel Groussard sont au coeur d'une affaire où les enjeux sont la garde de leur enfant, L.A.B Groussard, issu de leur union et qui est âgé de 12 ans maintenant. A en croire la dame Sokhna, son ex-conjoint aurait utilisé des moyens "pas catholiques" pour avoir l'autorisation de la garde de leur enfant.

Jointe au téléphone par Leral, elle révèle: "on s'est mariés en 2008 à la Médina à la mosquée, on n'a pas de papier de mariage à l'état civil et depuis la naissance de notre fils, il a littéralement changé, ne voulant pas s'occuper de l'enfant. Et c'est là que la descente aux enfers a commencé pour moi. Résidant à la Somone, il a fugué avec mon fils à plusieurs reprises, sans oublier la séquestration dont il a fait l'objet aussi. La première fois, c'était à Djilor et la 2ème fois à Kanda, à la Somone", a-t-elle dit avec force détails.



L'AEMO indexée comme le bras armé de Daniel Groussard



Selon l'ex-madame Groussard (ce que réfute d'ailleurs Daniel), "une association qui s'occupe de la protection des enfants, AEMO, basée à Mbour, n'a pas traité l'affaire dans les règles de l'art, d'autant Groussard disait toujours qu'il a en main la justice, qu'il peut obtenir tout ce qu'il veut. Abdoulaye Thiam, stagiaire éducateur spécialisé m'a accusée à charge, rédigeant dans leur rapport que j'ai des problèmes psychiques. Ce qui a fait que j'ai perdu la garde de l'enfant. Mais il ne s'occupait jamais de notre fils et ce dernier a commencé à souffrir de différentes maladies, pour cause l'absence de prises des vaccins indispensables à sa croissance. Quand il a commencé à boiter, c'est là qu'il me l'a rendu et les frais pour ses soins, m'étaient envoyés sous forme de crédit de sa part", fait-elle-savoir.



Grève de la faim avec son fils si...



Désespérée, Sokhna Diallo qui souligne qu'on lui a signifié de remettre son fils à Daniel dans un délai de dix jours, mais qu'elle est prête à se battre pour récupérer l'enfant, traumatisé et qui ne veut pas retourner avec son père: "même s'il faut faire la grève de faim, je n'hésiterais pas à le faire", dit-elle.



Leral est en possession de plusieurs documents envoyés par les soins de la dame pour montrer qu'elle est dans le vrai et que son ex-époux serait un manipulateur. Lors de notre échange, son fils a dit, dans un audio qu'il ne veut pour rien au monde retourner avec son père qui ne s'occupe pas correctement de lui.



Par souci d'équilibre aussi, Leral a appelé le concerné Daniel Groussard, sans réponse, ainsi qu'un message lui expliquant la situation.

