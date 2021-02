Affaire Sonko - Accusée d'avoir rédigé la plainte à 1h du matin et hébergé Adji Sarr, Me Dior Diagne dément et... Des informations malveillantes diffusées dans les réseaux sociaux ce matin, tendent à faire croire que j'aurais rédigé "à 1 heure du matin", la plainte déposée par Mme Adji Sarr contre M. Ousmane Sonko. Les mêmes sources ajoutent que Mme Sarr serait hébergée à mon domicile.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Février 2021 à 12:47 | | 0 commentaire(s)|

Je tiens formellement à démentir ces grossièretés malveillantes, sorties tout droit de l'imagination de leurs auteurs et diffuseurs. Ni moi ni aucun membre de notre cabinet n'est mêlé à cette affaire.



D'ores et déjà, j'ai saisi la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité d'une plainte pour identifier les auteurs de ces affirmations fallacieuses qui ternissent mon image et celle de notre cabinet.



J'en profite pour préciser que, tous les actes que je pose dans ma vie, je les assume. Si je devais défendre ou assister une des parties, cela le serait publiquement.













Me Dior Diagne

Cabinet Sow/Seck/Diagne

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos