Affaire Sonko-Adji Sarr/ Aux révélateurs de PV d'enquête: Comment étaient habillées les masseuses de « Sweet Beauté » ? Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Février 2021 à 09:00 | | 3 commentaire(s)| L'histoire de viols répétés et de menaces de mort entre Ousmane Sonko et la masseuse du Salon « Sweet Beauté », Adji Sarr, continue d'alimenter les débats sur l'espace public. Les révélations des PV d'enquêtes préliminaires de la Section de Recherches de la Gendarmerie, deviennent plus nombreuses et sortent de partout. Mais, personne n'a encore dit, comment s'habillaient ces masseuses d'une soirée torride et tonifiante de ce leader politique le plus intègre ?

Le besoin de se faire une santé tout court ou une santé « sexuelle », sensuelle, jouissante et favorable à produire de l’extase peut, parfois, être compliqué. Ces séances de massage exposent de manière régulière à un risque d’aboutir à des séquences de « gymnastique horizontale ».



Acte décevant pour une haute personnalité, incarnant de valeurs morales et religieuses. Le fait de goûter aux fruits de l’interdit ou d’être accusé d’y avoir touché, pourrait écorner une image autrefois, bien soignée.



L’affaire Sonko-Adji Sarr, en atteste fort… Mais, une seule question reste encore sans réponse. Alors, il serait nécessaire cette fois-ci, de demander à ses révélateurs de contenu desdits PV, comment s’habillaient les masseuses du Salon, « Sweet Beauté » lors de cette séance de massage ?



Jusqu’à aujourd’hui, constate-t-on, des détails de ce scénario érotique, battant le record des supputations, des calomnies et médisance, tardent à être livrés à l’opinion.



Conscient de ce manque de connaissance de cet élément, Leral reste d’avis que certains qui disent avoir le contenu de ce PV, font parler leurs fertiles imaginations pour attirer l’attention sur eux.



Certain de ce constat, Leral, ayant une longueur d’avance sur d’autres éléments de l’enquête, se réserve le droit de prouver ultérieurement et, à suffisance, ses capacités d’investigation.



L’avenir proche en dira…









