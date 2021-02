Affaire Sonko: Affrontements entre forces de l'ordre et militants à Bignona

Plusieurs militants et sympathisants de Pastef manifestent actuellement à Bignona. Au moment où ces lignes sont écrites, ils font face aux forces de l'ordre.



Pendant ce temps, on apprend que des arrestations ont été opérées dans les rangs de Pastef. Les avocats des personnes interpellées disent qu'ils ne savent pas où se trouvent leurs clients. Pendant ce temps, une forte présence policière est notée autour et aux alentours du domicile d'Ousmane Sonko, renseigne Libération online..



