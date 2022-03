Affaire Souleymane Teliko-Madiambal Diagne : « J’attends de voir jusqu’où on va tricher avec moi et avec la loi ! » (Par Madiambal DIAGNE) Je viens d’apprendre par les médias, notamment par la livraison du Journal « Les Échos » de ce jeudi 03 mars 2022, que la Commission, mise en place par la Cour suprême pour instruire le dossier de ma plainte contre le magistrat Souleymane Teliko, a rendu une ordonnance définitive de « Non-lieu ». Je tiens à informer l’opinion publique que moi, plaignant et partie civile, je n’ai encore reçu notification d’une telle ordonnance.

J’ose espérer que ladite ordonnance me sera notifiée dans les délais légaux pour me permettre de faire valoir mes droits. J’ai d’ailleurs saisi la Greffière en Chef de la Cour suprême, dès que j’ai pris connaissance de l’information et j’ai demandé notification de l’ordonnance.



Je tiens en outre à indiquer que le Greffe de la Cour suprême m’avait convoqué, le 31 janvier 2021, pour me notifier un avis de communication du dossier d’instruction, conformément à l’article 169 du Code de procédure pénale. J’avais trouvé alors que le dossier d’instruction était vide de toute déposition ou convocation de Souleymane Teliko.



En effet, seuls se trouvaient dans le dossier les documents suivants : 1. ma plainte 2. l’autorisation de poursuite délivrée par le Ministre de la Justice. 3 le réquisitoire du Procureur général près la Cour suprême 4. l'ordonnance fixant la composition de la Commission d'instruction et 5. ma déposition comme partie civile. J’avais consigné par écrit, sous formes d’«observations », cette situation et j’avais demandé que si d’autres documents d’instruction existaient, qu’ils me furent communiqués. Aucune suite n’a été donnée à ma demande.



Je lis dans la presse que la Commission d’instruction aurait réalisé d’autres actes d’instruction et aurait entendu Souleymane Téliko. Encore une fois, je n’ai pas connaissance de tels actes d’instruction et qu’il y aurait manifestement des manœuvres de dissimulation qui ne seraient pas conformes à la loi. De toute façon, une telle situation ne me surprendrait pas dans cette affaire car tout le monde avait pu observer que quand, moi-même et mes avocats, avions demandé de consigner dans le plumitif d’audience les propos de Souleymane Téliko m’accusant de viol sur mineure et d’escroquerie, le tribunal correctionnel, présidé par le Juge Ndary Diop, qui connaissait de la plainte de Souleymane Téliko contre moi pour diffamation, était passé outre ma demande.



Ce qui constitue une entorse grave aux droits de la défense. Ainsi, j’avais cherché par la suite à servir une sommation interpellative à Souleymane Téliko qui s’était débiné et il ne s’était pas trouvé un auxiliaire de Justice au Sénégal pour pouvoir lui servir un tel acte. C’est dire que les manœuvres et manipulations ne manquent point dans le traitement de cette affaire mais je continue à garder confiance en la Justice.



Dakar, le 3 mars 2022

