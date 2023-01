Affaire Sweet Beauté : Le Reels exige l’annulation des poursuites judiciaires contre Ousmane Sonko

Devant la presse, les membres du Réseau des Elus Locaux du Sénégal (Reels), ont vigoureusement condamné « les séries de persécutions et d’injustice » portées à l’encontre de leur collègue maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko. Conscients des enjeux de notre démocratie, ils exigent l’annulation de toutes les poursuites judiciaires contre le leader du Pastef. D’autant que, se désolent-ils, ces séries de persécution remettent en cause les libertés et les droits humains. « C’est pourquoi, au regard du sentiment d’oppression senti par les populations, le Reels affirme sa mobilisation sur les enjeux de démocratie, de justice, notamment sur l’équité de tous en ce qui concerne le traitement judiciaire », soutiennent les membres du Reels, dans un communiqué, relate "L'As".



Conscients en outre que l’objectif du pouvoir en place est d’exclure de potentiels candidats à l’élection présidentielle, ils demandent l’observation par l’Etat et le gouvernement, des principes simples et fondamentaux de la démocratie, de la justice, de l’équité sociale et le respect effectif des principes constitutionnels en matière de justice, mais surtout l’acceptation de la participation au jeu démocratique.



« Le Reels exige la cessation des persécutions, de toute poursuite, tout dénigrement, toute agression, toute stigmatisation à l’encontre de Ousmane Sonko, président du Reels et maire de Ziguinchor », à qui il exprime tout son soutien. Selon les membres du Reels, le leader de Pastef « est poursuivi pour des accusations infondées. Nous croyons profondément en l’innocence de Ousmane Sonko et sommes convaincus que ces poursuites sont les résultats d’une campagne de liquidation orchestrée par ses détracteurs », indiquent les collègues de Ousmane Sonko.



Ils estiment que l’instrumentalisation de la justice et de la loi à des fins de conservation du pouvoir par le Président Macky Sall, surtout la réforme du code électoral de 2018, qui permet d’écarter du jeu politique toute personne condamnée, même par une petite peine d’un mois assortie de sursis, illustrent parfaitement leurs accusations.



« Le Reels s’oppose à cette méthode antidémocratique de sélection de candidat et d’élimination d’adversaire politique, qui a donné son plein effet lors de la présidentielle de 2019 et milite pour un jeu politique intègre, loyal et ouvert pour le rayonnement de la démocratie sénégalaise. C’est pourquoi, nous soutenons Ousmane Sonko dans cette lutte pour la justice et la réhabilitation de son nom et de son image », affirment les élus locaux de l’opposition, qui appellent tous les membres d’associations d’élus locaux à se joindre à eux, pour exprimer leur soutien à Ousmane Sonko.



« Nous demandons à la justice de traiter cette affaire avec impartialité et équité, en tenant compte de tous les éléments de preuves, et surtout, nous appelons l’Etat du Sénégal à traiter cette affaire de manière responsable », clament-ils.