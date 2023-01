Affaire Sweet Beauté : Les avocats de Ousmane Sonko posent un nouvel acte Dans l’affaire Sweet Beauté, opposant la jeune masseuse Adji Sarr à Ousmane Sonko, les avocats de ce dernier ont déposé une nouvelle lettre et une clé USB adressée au Doyen des juges d’instruction, Oumar Maham Diallo.

En effet, les avocats de Ousmane Sonko veulent convaincre le magistrat instructeur sur les « tergiversation » d’Adji Sarr, qu’ils qualifient de « mythomane et de « personne versatile » dont les propos ne doivent emporter personne.



Dans un des audio dévoilé par son marabout Mc Niass, l’ex-masseuse Adji Sarr soutient que ce n’est pas elle sur l’audio sur lequel on entend une voix féminine échanger avec Mc Niass. Non sans rappeler que « devant le juge, elle (Adji Sarr) avait reconnu que c’est bien elle qui parle. Mais, qu’elle voulait voir le degré de crédibilité de Mc Niass ».



Suffisant pour démontrer que l’accusatrice est inconstante et « ment » éhontément. Rappelons que le juge a bouclé l’instruction et que la défense, la partie civile et les avocats de Ndèye Khady Ndiaye, ont même déjà déposé leurs observations. Il reste à savoir si le juge va prendre en compte ces nouveaux éléments.











Senenews

