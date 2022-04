Affaire Sweet Beauty: Adji Sarr et Ndeye Khady Ndiaye devant le Doyen des Juges, jeudi prochain Les choses sont en train de s'accélérer dans le dossier Ousmane Sonko-Adji Sarr. Alors que le maire de Ziguinchor devrait être très prochainement entendu par le Doyen des Juges, Oumar Maham Diallo, ce sera aussi le cas entre Adji Sarr et Ndèye Khady Ndiaye, propriétaire de Sweet Beauté, jeudi prochain.

Cette confrontation illustre qu’après plus d’un an à faire du surplace, la justice semble s’être mise en branle dans l’affaire opposant Adji Sarr et Ousmane Sonko.



La jeune femme avait porté plainte pour viols et menaces de mort contre l’opposant et député maire de Ziguinchor le 3 février 2021.



Après la mort de l’ancien doyen des juges d’instruction du tribunal régional de Dakar en avril 2021, c’est le juge Oumar Maham Diallo qui a repris en main.

