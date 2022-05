Affaire Sweet Beauty : Du nouveau concernant le bureau du Doyen des juges filmé

Ainsi, une plainte a été annoncée par les avocats de Ndeye Khady Ndiaye en personne. Cette plainte vise Adji Sarr « l’auteur de la vidéo » Adji Sarr et celle qui l’a rendue publique Hélène Françoise Gaye. Ce lundi 23 mai 2022, du nouveau concernant le bureau du Doyen des juges filmé a été signalé, à cet effet.



Ndèye Khady Ndiaye a été entendue par la division de la cybercriminalité de la police. Adji Sarr et Hélène Françoise Gaye devraient suivre. Mais a en croire l’avocat d’Adji Sarr Me El Hadji Diouf, sa cliente ne doit pas être convoquée pour cette histoire qui en réalité, selon lui, « est du toc, de la manipulation, de la diversion ».



Selon la robe noire, « Qui ose prendre son téléphone et filmer au moment de la confrontation ? Ces gens doivent arrêter de nous distraire, a tonné le conseil de Adji Sarr dans les colonnes de Les Echos de ce lundi. Il ne faut pas prendre les Sénégalais pour des demeurés. Ils veulent nous détourner de l’essentiel. »



Me El Hadji Diouf a révélé au journal que les images ont été prises « au moment de la pause». «Il n’y avait que Adji Sarr, Ndèye Khady Ndiaye et le mari de cette dernière et chacune a pris l’autre en photo et c’est tout. Peut-être que c’est (la vidéo) de Ndèye Khady Ndiaye qui a été mise sur le net. Mais vous ne verrez nulle part le juge et nulle part les avocats. »



Selon Me El Hadji Diouf, les avocats de Ndeye Khady Ndiaye veulent à travers leur plainte s’écarter de l’essentiel qui est, signale-t-il, les accusations de viol et menaces de mort contre Ousmane Sonko.

