Affaire Sweet Beauty : Ousmane Sonko au tribunal sans garde rapprochée

Ousmane Sonko se rend au tribunal de Dakar sans sa garde rapprochée, selon la Rfm. Il n’est accompagné de ses avocats. Le leader de Pastef/Les Patriotes est dans un convoi de six véhicules, suivi de quelques véhicules de la Brigade d’intervention polyvalente (Bip), rapporte LeQuotidien.



Le convoi ne roulait pas à vive allure. Il est arrivé, tout de même, vers 11h 30 au au palais de justice de Dakar. Ousmane Sonko doit être entendu, ce jeudi, dans l’affaire « Sweet Beauty ». L’audition est prévue vers midi .



Le Tribunal est sous haute surveillance, il est fortement barricadé. L’accès palais de justice n’est autorisé qu’au personnel, et les audiences du jour sont renvoyées.



Le même dispositif sécuritaire est mis en place sur les axes stratégiques de Dakar. Les forces de l’ordre sont munies d’un lourd arsenal.



Cet important dispositif sécuritaire contraste avec la quiétude des lieux. Les militants et sympathisants de Pastef/Les Patriotes qui prenaient d’assaut le domicile d’Ousmane Sonko et le Tribunal de Dakar sont les grands absents. Ils ont respecté la requête de leur leader qui leur a demandé de vaquer à ses occupations.