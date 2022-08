Affaire Sweet Beauty/ Pr Iba Barry Camara: «Sonko ne peut pas être jugé à Bruxelles…»

Mais, selon le professeur en Droit privé et pénal, Iba Barry Camara, interrogé par ‘’SourceA’’, le dossier sera déclaré irrecevable du fait de la non-applicabilité de la Convention internationale signée entre le Sénégal et la Belgique sur ce cas d’espèce.



«Le Sénégal n’a pas signé de Convention avec la Belgique pour juger ses citoyens sur des affaires sénégalaises. Ousmane Sonko ne peut pas être jugé à Bruxelles, c’est impossible !», rétorque le pénaliste.



Il explique que la compétence internationale de Bruxelles évoquée par les souteneurs de l’accusatrice du leader des “patriotes” ne s’applique qu’en cas de génocide, d’actes de tortures et de barbaries entre autres.



L’expert en droit pénal est formel : «Ces gens ne comprennent rien sur les compétences de cette Institution. Le dossier sera déclaré irrecevable. Ils cherchent le buzz. La Convention que notre pays a signée avec la Belgique ne prend pas en compte ce cas d’espèce !»