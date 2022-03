Affaire TNT : deux ministres-conseillers accusés de manœuvrer pour Canal+

Les protestataires qui dénoncent un problème de conflit de compétences, considèrent qu’il y a une volonté de coloniser les entreprises locales. Après la liquidation de Wari, accuse-t-on, ces derniers, cherchent tout simplement, à tuer le groupe Excaf en charge du projet TNT. «Si Canal intègre la TNT, d'abonnés en abonnés, le service ne va plus nécessiter de paraboles, ni de branchements de fils. Ils doivent discuter avec Canal Horizon qui est présent partout au Sénégal», affirmait-il, au cours de l’émission.



Avant d’ajouter : «Canal Horizon a failli. S’il s’était allié à ses partenaires d’Orange, ils auraient gagné le projet de la TNT. Ils ont raté le coche. Un privé qui s’appelle Excaf a gagné le projet. En tant que Conseiller du président, j’aimerais qu’on retrouve dans le bouquet, toutes les chaînes du monde et de Canal plus à moindre coût.



Des Sénégalais se sont aussi alliés à des Chinois pour le projet. Mais, on a refusé et on a donné le projet à Excaf», déclare t-il.