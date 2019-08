Affaire Taïb Socé : le comité de soutien avertit les "mandataires autoproclamés" et annonce une plainte Le Comité de soutien pour la libération de l’imam Taïb Socé met en garde les annonceurs véreux qui lancent des collectes de fonds sur les réseaux pour récolter indument de l’argent. Les amis de Mame Makhtar Guèye, annoncent également une plainte au Sénégal et à l’international contre le fournisseur d’or qui aurait pris la fuite, et qui vaudrait à Taïb Socé ses démêlées judiciaires.

« Il y a des mandataires autoproclamés qui lancent des collectes de fonds sur les réseaux sociaux. Le comité tient à précisé qu’il n’a mandaté personne pour collecter des fonds », a déclaré Mame Macter Guèye, membre du comité, lors d’une conférence de presse, hier.

Mame Mactar et ses camarades ont également annoncé une plainte au Sénégal et l’international contre le fournisseur qui aurait indument encaissé l’argent sans livrer la moindre pépite d’or et qui serait en cavale.

« On va lui déclarer la guerre dès demain. On va porter plainte contre lui au Sénégal et à l’international », a jouté Mame Mactar Guère, selon qui Taib Socé a été victime de son naïveté. Mais avant cela, le vice-président de l’Ong Jamra a annoncé une rencontre avec les différents chefs religieux du pays pour les entretenir de la situation.

Le Comité de soutien pour la libération de Taib Socé a lancé un «fundraising» (collecte de fonds) de 100 millions de Fcfa réclamés par le plaignant. Le point sera fait sur la collecte à l’issue de l’opération, a informé Mame Mactar Guèye.

Condamné, puis gracié le 3 avril 2016 dans le cadre cette affaire d’escroquerie portant sur de l’or d’une valeur de 146,6 millions de Fcfa, Taïb Socé a été de nouveau arrêté après que la partie civile a activé la contrainte par corps pour le versement de 160 millions que lui réclame la victime, l’mam Mouhamad Bassirou Sall.



