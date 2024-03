Affaire Teungueth FC - DSC : La police de Pikine saisie d’une plainte

Le commissariat de police de Pikine a été saisi d’une plainte suite aux heurts survenus à la fin du match Teungueth FC - Dakar Sacré Cœur (DSC), comptant pour la 18e journée du championnat de Ligue 1 sénégalaise.



« La délégation de Teungueth FC a failli vivre une tragédie. Sur la route qui mène au péage pour le retour à Rufisque, notre bus a fait l’objet d’une attaque en règle par des individus perfides, qui ont balancé divers projectiles avec le dessein funeste de faire mal », accuse le club rufisquois, lit-on dans "Seneweb".



Selon son communiqué, repris par "Les Échos", « les vitres du bus ont volé en éclats et des blessés ont été dénombrés parmi les dirigeants et joueurs ».



Le plaignant souligne que « les incidents ont commencé au cours du match au stade Alassane Djigo de Pikine », affirmant que « ce sont les supporters du Comité Allez-Rio qui ont été attaqués à coups de pierres balancées de derrière la tribune Adama Mbaye » du stade de Pikine.



Teungueth FC, condamnant « des attaques indignes et abjectes qui n’honorent pas le football sénégalais », interpelle par la même occasion, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP).