Affaire "Top cas" : Ce que Thioro Mandela a dit aux enquêteurs

L’animatrice de Walf Tv, Thioro Makhou Mandela, a fait face au juge d’instruction du 3e cabinet du tribunal de Dakar, vendredi 28 avril 2023.



Elle répondait des faits d’association de malfaiteurs, collecte illicite de données à caractère personnel et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, pour lesquels elle a été inculpée puis placée sous mandat de dépôt le 20 avril dernier.



L’audition au fond de la journaliste a débuté à 12h, pour se terminer à 14h. Lors de ce face-à-face qui a duré 2 heures, selon une source anonyme, la mise en cause a vigoureusement contesté les accusations qui pèsent sur elle, informe Senenews.



La même source renseigne qu’une demande de liberté provisoire a été déposée sur la table du juge. Mais, pour ne pas violer le secret de l’instruction, elle préfère se garder de donner les détails des arguments développés dans leur requête.



« J’espère qu’outre les arguments de droit évoqués dans notre requête aux fins de mise en liberté provisoire, le parquet ne va pas s’opposer à notre demande, au regard surtout de son état de santé qui est incompatible avec son incarcération. Et qu’en conséquence, j’espère que le juge d’instruction fera droit à notre requête », a-t-elle livré.