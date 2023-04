Affaire ‘’Top cas’’: Des personnalités politiques et judiciaires parmi les victimes

L’affaire ‘’Top cas’’ est loin de connaître son épilogue. D’après ‘’SourceA’’, beaucoup de personnes ont été victimes des agissements des coupables présumés.



Dans le dossier transmis ce mercredi, au Parquet, il y a 37 plaintes. Mais d’autres victimes se sont encore signalées. Parmi les victimes, il y a des personnalités politiques comme Mamadou Lamine Massaly.



Mais aussi, des personnalités dans le domaine judiciaire comme Me Ciré Clédor Ly et des hommes d’affaires...



