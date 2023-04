Affaire "Top cas": Les terribles confidences de la victime Massaly !

« Je ne suis pas sur Facebook. C'est ma fille, adolescente, qui a vu la publication avec ses copines. Elle était en larmes après m'avoir envoyé la capture, en me disant qu'elle voulait mourir tellement ces déclarations l'avaient blessée. J'étais à Paris. Pour rassurer ma fille, j'ai fait un bilan général, même du cœur », a indiqué Mamadou Lamine Massaly dans les colonnes de "L’Observateur".



Puis, l’ex membre du Parti démocratique sénégalais dit avoir saisi la Dsc pour laver son honneur. C'était en février 2023. Il en a parlé à Mame Bassine Niang, une fille qui, selon lui, le soutient dans ses activités politiques.



« Cette fille, je lui paie sa location et lui apporte mon soutien financier au quotidien. Quand j'ai porté plainte, elle était la seule au courant. C'est pourquoi, quand j'ai appris que le groupe de cas avait annoncé ma décision d'ester en justice, j'ai su que c'était elle. Je n'en revenais pas. Et j'ai avisé le commissaire. Elles m'ont fait beaucoup de mal », dit-il.