Affaire Top cas: Six nouvelles plaintes enregistrées, une dame activement recherchée

De nouveaux rebondissements dans l’affaire «Top cas». En plus du placement sous mandat de dépôt de plusieurs mises en cause, de nouvelles arrestations sont prévues. Une dame est même activement recherchée.



Dans l’affaire «Top cas», Fatou Diop dite Kiné Anna Diop, Rokhaya Daba Tine, Amy Cissé Mbaye, Mame Bassine Niang et Thioro Diouf ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt vendredi dernier par le juge du troisième cabinet. Mais, d'aprés les informations de Libération, reprises par nos confrères, l’affaire est loin de s'arrêter là.



A en croire, le Journal, au moins 6 nouvelles plaintes sont venues s'ajouter aux 34 enregistrées par la Dsc entre 9 février 2021 et le 18 avril 2023. Dans la foulée, la Section de recherches (Sr) de Colobane avait aussi enregistré des plaintes.



De plus, Libération a appris que le juge prépare une délégation judicaire pour la Dsc, en vue d'autres arrestations. D'ores et déjà, la nommée Bijou Diop, qui faisait partie des administratrices du groupe les «Néné Touti », est recherchée, dit le journal.

