Affaire Tosyali : le ministre des Mines répond à Sonko Le ministre des Mines a tenu à répondre à Ousmane Sonko, qui a dénoncé récemment les conditions selon lesquelles l'exploitation de la mine de fer de la Falémé, a été confiée à la société turque Tosyali.

«Ce projet était trop lourd et on ne trouvait pas d'investisseur pendant les 3 phases. La première phase ne concerne pas le ministère des Mines. Mais, néanmoins nous continuons la discussion avec cette société qui travaille, en parallèle, avec le ministère de l’Industrie. Parce que la première phase le concerne. Il n'y a rien à cacher, ce Mou (mémorandum) est en discussion», a, en effet, expliqué Mme Aïssatou Sophie Gladima, samedi devant les députés.

«Les 20 points du Mou du 9 octobre 2018, ont été ramenés à 13 à l'issue de la rencontre qui s'est tenue avec l’Apix, Tosyali et le ministère des Finances, en juillet 2019. Tous les points évoqués par Sonko ont été enlevés. Donc ça n’existe plus dans le Mou que nous continuons de discuter avec Tosyali », a-t-elle ajouté.



