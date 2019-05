Affaire UCG: L’existence d’employés fictifs niée

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2019 à 17:00 | | 0 commentaire(s)|

Le coordonnateur de l’Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG), Ousmane Ndao, parlant sur les ondes de Sud Fm, a balayé d’un revers de main les accusations, concernant l’existence d’employés fictifs et de 261 personnes payées à 60 millions par mois au sein de sa structure.



D’après lui, il y a beaucoup de spéculations faites par les journalistes sur l’utilisation des chiffres. « Ce ne sont pas des personnes fictives à qui on a payé cette manne financière. Mais, ce sont des gens qui dorment chez eux et ne viennent pas travailler », explique-t-il.













Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos