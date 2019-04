Affaire Wafacash à Nord Foire: Les deux militaires braqueurs écroués

Aboulaye Dia et Lamine Sagna sont depuis hier pensionnaires de la prison de Rebeuss. Les deux militaires qui avaient attaqué une agence Wafacash à Nord Foire, ont finalement été inculpés pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage d’arme à feu et moyen de locomotion, menaces, violences et voie de faits, coups et blessures volontaires, détention illégale d’arme à feu et de munition de guerre, puis placés sous mandat de dépôt.



Le doyen des juges d’instruction qui a été saisi du dossier par le parquet, a décidé d’ouverture d’une information judiciaire, selon Libération.

