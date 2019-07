Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Affaire Wally Seck vs Imam Kanté- Mame Mactar Guèye, Jamra : « Désormais, il faut tenir compte des sensibilités et veiller sur vos tenues vestimentaires » Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 20:44 | | 0 commentaire(s)| Mame Mactar Guèye, Jamra de l’ONG Jamra, présent à la Conférence de presse de Thione Seck soutient que dans toute vie communautaire, il y a toujours des différends. Ce qui est compliqué, c’est de persister et d’aggraver la situation.



Faisant des démarches pour arriver à ramener la paix entre Wally Seck et l’Imam Kanté, il a estimé qu’il serait las de ne rien faire. Et, il a recommandé à Wally de tirer des enseignements de cette situation. « C’est en faisant des erreurs qu’on apprend. Désormais, il faut prendre la peine de tenir compte des sensibilités et veiller sur vos tenues vestimentaires », a conseillé Mame Mactar Guèye de l’ONG Jamra.







Evoquant un des morceaux phares du père de Wally, intitulé, « Siiw du Diami borom », il précise que personne ne peut se sauver des polémiques. Seulement, prévient-il, les lobbies ne cherchent que des porteurs de voix, très influent. « L’impact de Wally c’est parce qu’il y a beaucoup de jeunes qui le copient à la lettre. Wally doit aussi, revoir ses fréquentations.»







