Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Affaire Wally vs Imam Kanté : Thione Seck annonce le retrait de la plainte Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 21:14 | | 0 commentaire(s)| Le sujet à polémique, assorti du port de T-Shirt avec l’effigie LGBTI de Wally est sur le point d’être enterré. La famille du leader des faramaren, accusé de faire la promotion de l’homosexualité a décidé d’arrêter toute procédure judiciaire, entamée contre l’Imam Kanté, un des pourfendeurs. Le père de Wally a fait cette déclaration à l’occasion de sa conférence de presse.



Le père de Wally Seck, Thione Ballago Seck, pardonnant aux pourfendeurs de son fils, a annoncé le retrait de sa plainte contre l’Imam. Wally et son père, insiste-t-il, ne connaissent que « Walo Guèy nako » et un Imam doit parler de Dieu. « Lorsque vous ne tolérez pas, vous êtes considérés comme un âne. Je ne souhaite pas que le jour du procès, on dira que, c’est Wally contre un Imam », a expliqué Thione Seck.







Suite à ces propos, il a indiqué qu’un Imam doit être un homme très réservé et ne parle que de ce qu’il maîtrise. « Je ne peux pas être le père d’un homosexuel. Puisque, j’ai donné presque, les noms de tous mes enfants à des proches du Prophètes. Il faut savoir que Wally a des fans. Il y a des gens qui n’aiment pas Wally. Souvent, ceux-là, sont même, forcés par leurs parents pour l’aimer. Wally et son père ne connaissent que « Walo Guèy nako » et un Imam doit parler de Dieu», tranche-t-il.







Sur ce le Faramaren-père promet de figurer aux premiers rangs, le jour où il y aura une marche contre les homosexuels.







A retenir que l’histoire est née d’une accusation, assortie du port de T-Shirt avec l’effigie LGBTI, lors de sa prestation à la Fan zone de la Rts après la victoire du Sénégal contre la Tanzanie. Une vive s’en est suivie. Wally Seck était accusé de faire la promotion de l’homosexualité, une des anti-valeurs, la plus haïssable. Imam Kanté, un des plus distingués de par sa position sur ces accusations avait été visé par une plainte de Wally Seck.







Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager