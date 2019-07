Affaire Waly Seck - Imam Kanté: Imam Massamba Diop menace de dévoiler les noms des homosexuels du Sénégal

Imam Massamba Diop a consacré une partie de son sermon du vendredi hier à Wally Seck, qui avait porté plainte contre Imam Ahmadou Kanté.



Le président de l’Ong Jamra a averti que si jamais ce dernier venait à être arrêté, il va dévoiler la liste de tous les homosexuels du Sénégal. « Le jeune Seck dit qu’il va traduire en justice Imam Kanté, mais je vous jure que si Imam Kanté est arrêté, je vais divulguer les noms que je donnerai à la presse », menace-t-il, non sans signaler qu’il détient une liste sur laquelle figure les noms de tous les homosexuels sénégalais. «



«C’est par erreur que la liste des homosexuels est tombée sur la boîte mail de Mactar Guèye qui me l’a envoyée. Et je vous assure qu’il y a des personnes insoupçonnées qui sont sur la liste. Si je donne leurs noms, vous n’allez pas me croire. Il y a plusieurs personnalités politiques comme religieuses. Nous avons montré la liste à un grand Khalife qui nous a demandé de ne pas la publier. C’est ce que nous avons fait jusqu’à présent», dit-t-il, selon ses propos rapportés « Les Echos ».



L’Imam de la mosquée Gazelle de Pikine a par ailleurs, déploré le comportement de Wally Seck , présenté par une bonne frange de l’opinion comme voulant promouvoir les droits des LGBT.



Le chanteur faut-il le rappeler, avait porté des habits efféminés et s’était affiché avec un sac de femme et plus récemment, avec un tee-shirt aux couleurs du drapeau des homosexuels.

