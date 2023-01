Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Affaire Waly vs Pape Diouf : Le préfet de Dakar s’en mêle Rédigé par leral.net le Mardi 31 Janvier 2023 à 15:33 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire Waly Seck vs Pape Diouf continue de faire couler beaucoup d'encre. Le préfet de Dakar, qui a pris une mesure conservatoire dans cette affaire, s’est expliqué sur ce litige qui fait l’actualité dans le milieu du Showbiz.



Saisi par des Services de renseignements, le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, a pris la décision de fermer temporairement le «Barramundi». Ce, suite au litige entre Waly Seck et Pape Diouf. L’administrateur civil a expliqué pourquoi il a pris une telle décision, renseigne iGFM.



«On m'a informé que les deux artistes, Pape Diouf et Wally Ballago Seck, prévoyaient de se produire au même endroit et le même jour. Ce qui n'était pas du tout possible. Après vérifications, nous nous sommes rendus compte que les chanteurs avaient tous les deux signé des contrats et que le propriétaire de la boite qui les avaient signé était hors du pays. Sur cette base, nous avons tranché en décidant de la fermeture temporaire de la boîte. Cette mesure visait tout simplement la soirée du samedi passé. Ceci, pour prévenir d'éventuels risques de troubles à l'ordre public», fait savoir l’autorité.



Finalement, ni Wally, ni Pape Diouf, ne se sont produits au Baramundi. Le «Faramarène» a été contraint de se rendre au «Vogue», alors que le leader de la «Génération consciente» a tout simplement reporté sa soirée au samedi prochain. Il se produira finalement au Thiossane Night-club, en attendant que le contentieux soit vidé. L'affaire n'est donc pas encore à son épilogue.



À noter que par le passé, en mai 2018, des faits similaires s'étaient produits. Ils avaient tous les deux annoncé une soirée au Cices. En ce temps-là, Pape Diouf était encore sous la tutelle du label Prince Arts. En fin de compte, c'est ce dernier qui a obtenu gain de cause, tandis que Wally avait, lui, joué au grand-théâtre....







Accueil Envoyer à un ami Partager