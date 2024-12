Affaire West African Energy (Wae) : Une fausse procédure d’urgence !

Depuis presque deux semaines, l’ancien ministre Samuel Sarr et par ailleurs Directeur général (Dg) de West African Energy (Wae), croupit en prison. Il est placé sous mandat de dépôt pour abus de biens sociaux, portant sur un projet de construction d’une Centrale électrique. Et pour mieux convaincre le gouvernement d’alors du président Macky Sall, à valider le projet aux allures d’une procédure d’urgence et faciliter rapidement les lettres de garantie, Samuel Sarr et ses électriciens privés avaient soutenu que leur centrale allait contribuer à la réduction des coûts de production de 40% de la Senelec et des factures, dans le cadre de la politique Gaz To Power.



Hélas ! « Le Témoin » quotidien a appris auprès des ingénieurs de la Senelec que cette Centrale à la Samuel ne pourra ni augmenter la production de l’électricité, ni diminuer le coût du courant. Comme quoi, la Senelec est suffisamment productive, au point de vendre sa surproduction au niveau des pays voisins. « La réduction du cout de l’électricité dépend de la volonté de l’Etat et non d’une « petite » centrale privée qui ressemble à un groupe électrogène par rapport aux immenses installations de la Senelec ! », estiment les détracteurs de West African Energy (Wae).













