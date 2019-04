Affaire cinéma El Mansour : Khalifa Sall perd en appel devant Cheikh Tall Dioum La chambre d’appel de Dakar a débouté Khalifa Sall dans le différend qui l’opposait Cheikh Tall Dioum à l’ex-maire de Dakar, dans la vente du cinéma El Mansour, qui remonte au 29 avril 2016, selon Les Echos. L’ex maire de Dakar avait initié une procédure en annulation de la vente dudit cinéma El Mansour, alors que l’homme d’affaires, disait avoir acquis le terrain en toute légalité en 2009 et avait obtenu son titre foncier un an plus tard. Cheikh Tall Dioum voulait ériger un centre commercial sur le site.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Avril 2019 à 11:40



