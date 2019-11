Affaire de 94 milliards: « L’Ofnac a déposé sur la table du procureur, son rapport qui … »

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 20:04 | | 0 commentaire(s)|

Du nouveau dans l'affaire dite des 94 milliards qui oppose le député Ousmane Sonko et l’ancien directeur des domaines, Mamour Diallo. Le leader de Pastef qui avait déposé deux plaintes (sur la table du procureur de la République et du doyen des juges), a révélé, ce matin à l'assemblée nationale, que l’Ofnac vient de déposer sur la table du procureur de la République, son rapport consacré à cette affaire.



« J'avais dit ici que l'assemblée nationale fait du blanchiment d’escroc public. Votre commission d'enquête parlementaire (sur l'affaire des 94 milliards) a essayé de blanchir un escroc. J'en profite pour féliciter l’Ofnac qui a déposé son rapport sur la table du procureur de la République, qui a confirmé tout ce que j'ai dit sur l'affaire des 94 milliards et qui a demandé des poursuites contre les personnes concernées », révèle le député Ousmane Sonko.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos