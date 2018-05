Affaire de Touba Belel : l’Ordre des pharmaciens se constitue partie civile

Le procès de l’affaire des deux camions interceptés avec une cargaison de médicaments falsifiés, par la brigade de gendarmerie de Touba Belel, va s’ouvrir ce mardi, 15 mai. Vu la gravité de ce phénomène sur la santé des populations, l’Ordre des pharmaciens s’est constitué partie civile dans cette affaire.



La saisie des médicaments avait eu lieu le 11 novembre 2017.



La profession pharmaceutique face à la presse, hier, s’est dit offusquée de l’ampleur de cette saisie au moment où on n’a pas fini de déplorer l’affaire ‘’Darou mousty’’.



Sur le procès, ces professionnels attendent vis- à – vis des juges, que le droit soit dit dans toute sa rigueur et sans aucuns complaisance ; que les auteurs soient sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture, quels que soient leur rang ou niveau social.



De l’Etat, la fermeture des dépôts illégaux de Touba qui constitue la plaque tournante de ce trafic et la fermeture des points de vente illicite de médicaments sur toute l’étendue du territoire national ; la ratification sans délai de la convention Médicrime qui oblige les états signataires, à ériger en infraction pénale la fabrication et le trafic de médicaments contrefaits ; la criminalisation de l’importation et de la vente illicite de médicaments.













Vox populi