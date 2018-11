Affaire de co-épouse à Sédhiou: Une "ñarël" empoisonne toute la famille avec des tessons de bouteille

Les faits se sont passés ce 21 novembre à Kossy, dans l'arrondissement de Diendé (Sédhiou).



A. Mané, une dame qui est conflit permanent avec sa co-épouse, n’a rien trouvé de mieux pour solder ses comptes, que de verser des tessons de bouteille dans la bouillie que préparait cette dernière. Résultat : toutes les personnes qui ont pris ce repas, se sont retrouvées avec des douleurs au ventre et des vomissements.



Il s’agit de leur mari, Mamadou Diatta et d'une dizaine de personnes, presque tous les membres de la famille. Plus de peur que de mal, toutes les victimes ont été internées avant d’être libérées dans la soirée, après avoir reçu des soins. L’auteure de l’acte criminel, A. Mané qui se trouve être la «ñarël » (seconde épouse), a été arrêtée par la gendarmerie de Sédhiou, rapporte le journal « EnQuête ».



