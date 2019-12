Affaire de la dame tuée à Hamady Ounaré : Le gendarme chef de poste relevé de ses fonctions

Selon Seneweb, le gendarme-chef de poste Denderi a été relevé de ses fonctions et muté par le commandant de la brigade de Kanel dont il dépend.

Cette décision a été prise suite à une forte pression des populations locales, lesquelles réclament sa tête après la mort accidentel de Dianga Kassé.



Cette dernière a été tuée, vendredi dernier, à Hamady Ounaré, par un véhicule de la gendarmerie qui poursuivait un conducteur de moto Jakarta, trafiquant de chanvre indien.

La famille de la défunte a déposé une plainte au niveau de la brigade de Kanel et compte également saisir le procureur près du tribunal de grande instance de Matam.



