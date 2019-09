Affaire de la drogue saisie au Port: le couple allemand et les Italiens libérés

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2019 à 08:01 | | 0 commentaire(s)|

Coup de théâtre dans l’affaire de la saisie record de cocaïne au Port autonome de Dakar. Le couple allemand, Lukas Schmitzberger et Carolin Verena Stanzi et deux Italiens à savoir le capitaine du navire Mattera Borgia Pasquale et son compatriote Paolo Almalfitano, arrêtés dans le cadre de cette sombre affaire, ont été libérés hier, jeudi. Selon Libération qui donne l’information, ils ont en effet bénéficié d’une liberté provisoire.



Présentés comme les convoyeurs de la cargaison, ces quatre occidentaux avaient introduit après leur audition dans le fond, une demande pour leur mise en libération provisoire. Mais la requête avait été rejetée par le parquet et le doyen des juges.



On ignore ce qui a changé dans le dossier mais une chose est sûre, leur libération ne manquera de susciter des réactions.



Et pour cause: il y a quelques jours, la presse révélait que le gouvernement allemand exercerait de fortes pressions sur le Sénégal pour obtenir la libération de ses ressortissants.



Selon le Comité pour la protection de la dignité des marins (Cosmar), l’armateur aurait également négocié avec Dakar, pour payer la somme demandée afin d’obtenir la mainlevée sur le navire « Grande Nigéria ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos