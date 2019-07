Affaire de la drogue volée au Port de Dakar: Le présumé cerveau et ses complices déférés au parquet

Sauf prolongement de leur garde-à-vue, B. Thior et ses deux accolytes D. Bâ et O. Barry arrêtés dans l’affaire de la drogue volée au Port de Dakar, seront déférés aujourd’hui au parquet de Dakar. Tous les trois sont présentement en garde-à-vue à la chambre de sûreté du Commissariat central de Dakar.



Le trio a été arrêté le week-end dernier dans différents endroits de Dakar. La première personne a été interpellée, dans la nuit du vendredi au samedi dernier, précisément aux Parcelles Assainies. Elle avait par devers elle, 100 g de cocaïne. Interrogée, il donne le nom de son fournisseur. Une descente au domicile de ce dernier, a permis de mettre la main sur une autre personne avec 800g de la même substance.



Au total, ce sont seulement 900g qui ont été retrouvés sur les 80 kg qui auraient été subtilisés de la drogue saisie ces derniers jours, au Môle 1 du Port autonome de Dakar.



Chez les enquêteurs de la Sureté urbaine, il est désormais question de remonter la filière en assemblant les différents maillons de la chaîne de complicité, selon « L’Observateur », qui informe que ces derniers ont de nouveau investi hier, des niches interlopes dakaroises.

