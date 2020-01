Affaire de la femme décapitée à Kolda : Le mari de Yoba Baldé arrêté et placé en garde à vue Rebondissement dans l’affaire de la femme retrouvée décapitée dans le village de Saré Yoro Diao, dans dans la commune de Tankoto Escale. L’Observateur renseigne, en effet, que le mari de Yoba Baldé a été arrêté et placé en garde à vue, hier mercredi. L’enquête se poursuit.

