Affaire de la femme tuée à Ngor : Cheikh D. Niang dit Baye Fall, présumé meurtrier, finalement arrêté à Saly La Brigade de recherches de Faidherbe a arrêté le présumé meurtrier dans l’affaire de la femme retrouvée morte dans son appartement à Ngor, tard dans la nuit. 48 heures après les faits, la Brigade de recherches de Faidherbe a résolu le meurtre de Nd. C. S, une travailleuse du sexe à Ngor, en arrêtant le présumé meurtrier.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2024 à 01:11

Répondant au nom de Cheikh D. Niang dit Baye Fall, l’homme en question s’est réfugié à Saly, après avoir tué la dame Nd. C. S dans son appartement, au cours d’une bagarre, rapporte "Seneweb". Sur instruction du Haut commandement de la gendarmerie, les enquêteurs de la BR de Faidherbe ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour attraper le coupable en fuite.



Localisé à Saly dans la Petite Côte, Cheikh D. Niang a été surpris par les pandores au niveau de la plage Safari, où il s’était réfugié. Toujours selon la source, il aurait même avoué son crime. Attrapé ce jeudi, il est en train d’être transféré à Dakar pour les besoins de l’enquête. Le mis en cause avait emporté le téléphone portable de la victime, après son crime.



A retenir qu'hier, trois personnes, dont deux travailleuses du sexe, ont été arrêtées par la gendarmerie pour nécessité d’enquête. Elles pourraient toutes être libérées prochainement.





