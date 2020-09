Affaire de la fille qui aurait accouché en plein examen...: La famille confirme l'information et apporte des preuves Dans un article intitulé « Toute la vérité sur la fille qui aurait accouché en plein examen », l’information selon laquelle une fille élève aurait accouché en plein examen et avait décroché le bac avec mention très bien et, est première de son centre, avait été démentie. Sa famille qui s’est sentie offensée, s’est confiée à Leral.net, avec des documents à l’appui…

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Septembre 2020 à 19:00 | | 0 commentaire(s)|

Beaucoup de sites ont écrit ce matin que l’histoire réelle de la fille qui a accouché et poursuivi son examen, s’est déroulée en Guinée. Et bien cette histoire s’est bel et bien passée au Sénégal aussi. La preuve, un membre de la famille de cette fille a tenu a apporté des précisions.



Ce dernier nous a envoyé un certificat d’accouchement, un relevé de notes et une liste des admis pour montrer qu’elle a accouché pendant le deuxième jour de l’examen du baccalauréat, a poursuivi l’examen et a décroché son bac avec brio.



Selon cette source de Leral.net, membre de la famille, la nouvelle maman bachelière, vit dans une famille modeste, son premier enfant, elle l'a eu en classe de seconde et le deuxième, en terminale.









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos