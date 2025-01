Affaire de la mort de Didier Badji et Fulbert Sambou : L’État invité à presser le pas Les ressortissants des îles Bliss Kassa (Haère, Hitou, Niomoune, Diogué, Backassouk) à Dakar ont tenu un point de presse, ce vendredi, afin d'inviter les nouvelles autorités à agir rapidement dans le dossier Didier Badji et Fulbert Sambou. Les ressortissants des îles Bliss Kassa n'attendent plus qu'une chose, désormais : une certaine célérité dans le traitement du dossier. “Maintenant, nous pouvons dire que le temps de grâce est révolu. La lumière doit jaillir sur cette affaire. Les Sénégalais doivent connaître la vérité et la famille, qui vit une situation difficile depuis lors, a besoin de faire enfin son deuil.

La justice est appelée à faire son travail. Le gouvernement, à travers le garde des Sceaux, doit passer à l'action. Nous ne pouvons plus attendre”, tonne ce membre de la cellule de communication du Comité de gestion des îles Bliss Kassa, le docteur Alex Nicodème Tabar.



Dans sa communication, il laisse entendre qu'ils commencent peutêtreà percevoir le bout du tunnel.“Il y a environ deux mois, le ministre de la Justice a plus ou moins reconsidéré les faits en parlant de commanditaires et nous avions repris espoir. Car nous continuons de rejeter cette théorie de la noyade. C'est tout simplement impossible pour des insulaires et des hommes de tenue hauts gradés de surcroît”.



Pour obliger les autorités à enfin réagir, ces ressortissants de cette partie sud du Sénégal prévoient de mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui s'amorcent dès ce week-end.



“Dès dimanche, une grande manifestation est prévue à Niomoune, village d'où sont originaires Didier Badji et Fulbert Sambou. Sans oublier qu'avec l'avis éclairé de nos avocats, d'autres mouvements suivront. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne lâchera rien. Nous allons dérouler notre plan d'action pour quela vérité sesache un jour”, révèle M. Tabar.



En outre, il a jugé nécessaire de rappeler le caractère national de cette affaire. “C'est le moment de réitérer que c'est le combat de tout Sénégalais. Fulbert et Didier étaient dans le renseignement et rien que pour cette considération, nous devons aller vers la découverte de la vérité”.



Le Dr Tabar a également voulu expliquer ce long moment de silence depuis leur dernière communication sur la question.



“Depuis quelque temps, nous n'avons pas communiqué sur cette affaire. Nous avions nos raisons. D'abord, il y avait les élections législatives, sans oublier que nous voulions laisser du temps au nouveau régime pour qu'il puisse s'installer et prendre mieux connaissance du dossier. Ces épisodes sont désormais derrière nous et je le réitère encore : il n'y a plus d'excuse”.



Dans leur “plaidoirie”, les ressortissants des îles Bliss Kassa invitent le pouvoir à apporter une assistance aux familles de ces anciens soldats de l'État sénégalais. Ils ont même laissé entendre que les progénitures de Didier Badji et de Fulbert Sambou, encore jeunes, méritaient le “statut de pupilles de la Nation”.



Rappelons qu'il y a un peu plus de deux ans, les militaires Fulbert Sambou et Didier Badji ont disparu dans des conditions qui restent encore floues…



S EnQuête



