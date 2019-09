Affaire de la propriété détruite de Moussa Bocar Thiam: Les instructions de Macky à Mame Boye Diao Rebondissement dans l'affaire dite de la démolition de la maison de Me Moussa Bocar Thiam sise aux Almadies. En effet, Seneweb est en mesure d'informer que le président de la République, Macky Sall, présentement aux États-Unis, dans le cadre du sommet de l'Onu, a instruit le directeur des Domaines, de recevoir "en urgence" l'avocat et homme politique, ce mercredi, dans l'après-midi.



La maison de l'ancien porte-parole du Ps avait été détruite, la semaine passée, par la Direction de la surveillance et de la conservation des sols (Dscos), au motif que le terrain a été attribué au Président malien, Ibrahima Boubacar Keita.



Mais pour trouver une solution à ce litige, le chef de l'État a demandé à Mame Boye Diao de prendre le dossier en main.

