Affaire de zoophilie à Louga: Un jeune ouvrier âgé de 21 ans couchait avec une chèvre

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Septembre 2021 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

Moussa Guèye, jeune ouvrier âgé de 21 ans, est accusé de vouloir "coucher" avec une chèvre à Louga. D’après L'Observateur, le présumé zoophile guette la rue pour voir s'il n'est pas épié. Il retourne à la salle de classe où il avait enfermé la chèvre mais la bête avait disparu.



Il ressort de la salle de classe et tombe sur un groupe de jeunes mendiants et les accuse d'avoir détaché "sa" chèvre. Il s'est mis à les violenter, mais ces derniers seront secourus par des passants.



Arrêté et conduit à la police, Guèye fait un aveu cocasse : "J'avais enfermé la chèvre parce que je voulais m'accoupler avec elle. D'ailleurs, je suis coutumier des faits", a-t-il déclaré.



Jugé hier, le tribunal l'a déclaré coupable du délit de vol. Le délit de zoophilie n'a pas été retenu contre lui.



