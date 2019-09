Affaire des 3 vidéos compromettantes - Nafissatou Kébé, l’ex-épouse de Djily Création, réagit: » Bén vidéo bi mane leu sortie la démone, douma porter plainte ndakh… »

Comme plusieurs célébrités, Nafissatou Kébé est victime des réseaux sociaux. Des vidéos compromettantes d’elle circulent dans le net depuis hier. L’ex-épouse du styliste Djily Création n’a pas tardé à réagir sur son s*tape qui fait polémique et choque les sénégalais.



À travers une vidéo , Nafi révèle que c’est sa sœur qui l’a informée de la circulation de ces 3 vidéos compromettantes et que c’est bien elle sur la première vidéo mais pour les deux autres , il y a des individus malintentionnés qui cherchent à salir son image.



L’ex femme de Djily raconte les faits en ces termes: " pour la première vidéo c’était moi, , c’est en 2016 lors d’une sortie . J’étais presque n*e mais je me suis couverte le corps avec un drap et le gars qui est subitement entré dans la chambre filmait avec son portable et il a accidentellement tiré le drap " . Elle rajoute: " J’avais supprimé la vidéo mais je ne sais pas comment elle est réapparue et circule dans les réseaux sociaux " . Elle termine sur ces mots: » pour le moment je ne vais pas porter plainte, j’ai juste des ennemis qui veulent tenir ma réputation, je demande pardon à mes parents » .



Affaire à suivre…