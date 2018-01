Affaire des 300 millions FCFA de l’Afro-basket - Le président de la Fédération, Me babacar Ndiaye livre sa part de vérité

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Janvier 2018 à 18:27

Selon une information du journal « Record », Me Babacar Ndiaye, qui a reçu un chèque émis par le gestionnaire du compte de dépôt de l’arène nationale, aurait, à son tour, remis 100 millions FCFA au directeur de cabinet du ministère des sports, Ibrahima Ndao.



Toujours selon le quotidien, Me Babacar Ndiaye se défend et estime que l’argent a été utilisé conformément à loi. « Les 300 millions FCFA ont été utilisés pour le compte de la Fédération. Un point, un train. Je ne dévoilerai pas la comptabilité de la Fédération dans la presse. Et ça, il faut me le concéder. L’argent a été utilisé conformément à loi. D’ailleurs, cela a été mentionné dans le rapport financier de la Fédération sénégalaise de Basket-ball qui a été adopté par acclamation par le Comité directeur. Maintenant, dire que j’ai remis 100 millions FCFA à une tierce personne, je ne vais pas rentrer dans une polémique », se défend Me Babacar Ndiaye.





