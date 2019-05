Affaire des 5 milliards FCfa: le juge donne acte à Me Wade de son désistement

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mai 2019 à 10:19

La boucle est bouclée dans cette procédure judiciaire qui a opposé Abdoulaye Wade à Cheikh Amar. La réconciliation entre les deux hommes est devenue une réalité. Et pour le concrétiser, c’est Me Wade lui-même qui s’est désisté. Ce qui a été constaté par le juge du tribunal du commerce qui a donné acte à Abdoulaye Wade de son désistement, dans l’ordonnance qu’il a rendue hier.



Le juge a ainsi ordonné la mainlevée de l’hypothèque conservatoire qui a été pratiquée sur le terrain d’une superficie de 127 807m² se trouvant à Ouakam et faisant l’objet du TF n° 1447/NG.



Cheikh Amar a été débouté du surplus de sa demande avant que le juge ne mette les dépens à la charge de Wade. L’affaire est donc terminée ; Wade a tourné la page des 5 milliards FCfa.

















Les Echos

